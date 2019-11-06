Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

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Настя Каменских на отдыхе примерила необычное сочетание: неоновую водолазку Настя надела с кожаным платьем. Такой лук удачно подчеркнул стройные загорелые ноги исполнительницы и ее тонкую талию.

Каменских побывала на мексиканском телевидении. Для светского выхода певица надела черный кожаный топ с глубоким декольте и массивные белые кроссовки. «Счастлива посетить TeleUrban. Так здорово побывать в этом чудесном мексиканском городе», - с восхищением написала Настя в Instagram.