Настя Каменских в провокационном наряде сделала интимное предложение Потапу



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Артистка в ярком наряде позировала мужу

32-летняя Настя Каменских надела темное обтягивающее боди с прозрачными вставками на груди, бахромой на рукавах и игриво обратилась к мужу, позируя на веранде их с Потапом загородного дома под Киевом.

«Спасибо, Лешенька, за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и, конечно, за фото. Я скоро», – написала она под фотографией.

Музыкант тоже опубликовал несколько кадров Насти в этом костюме. На трогательное признание супруги он ответил в свойственной ему ироничной манере. «Возвращаешься домой, а там у тебя живет мегазвезда Настя Каменских. Очарован тобой, детка», - поделился артист. Он также поставил их с Настей личный хештег: медвежонок и диамант. Так артисты ласково называют друг друга.