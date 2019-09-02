Настя Каменских в провокационном наряде сделала интимное предложение Потапу
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux/
Артистка в ярком наряде позировала мужу
32-летняя Настя Каменских надела темное обтягивающее боди с прозрачными вставками на груди, бахромой на рукавах и игриво обратилась к мужу, позируя на веранде их с Потапом загородного дома под Киевом.
«Спасибо, Лешенька, за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и, конечно, за фото. Я скоро», – написала она под фотографией.
Музыкант тоже опубликовал несколько кадров Насти в этом костюме. На трогательное признание супруги он ответил в свойственной ему ироничной манере. «Возвращаешься домой, а там у тебя живет мегазвезда Настя Каменских. Очарован тобой, детка», - поделился артист. Он также поставил их с Настей личный хештег: медвежонок и диамант. Так артисты ласково называют друг друга.
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