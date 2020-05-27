Настя Каменских в прозрачной блузке исполнила горячий танец (видео)



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Поп-дива Настя Каменских показала эффектные па под зажигательную мелодию. instagram.com/kamenskux/

Звезда продемонстрировала заметно постройневшую фигуру

33-летняя Настя Каменскихпохвасталась роскошным телом. Настя облачилась в укороченную вязаную блузку белого цвета. Прозрачный верх дополнили рваные джинсы с высокой талией. Артистка исполнила сексуальный танец под хит Beautiful Liar американских певиц Бейонсе и Шакиры.

Жена рэпера Потапа распустила длинные вьющиеся волосы и нанесла макияж в естественных тонах. «Пробуди свою внутреннюю богиню!» - написала Каменских, напомнив главный посыл произведения Эрика Леонард Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 26 Май 2020 в 10:11 PDT

Исполнительница хита «Попа, как у Ким» получила много комплиментов в свой адрес. «Такая худенькая, как будто муж не кормит», «У Насти такое телосложение, что худой ей никогда не быть», «Годы тренировок не прошли даром, шик!», «Отлично выглядишь, умничка!», «Боже! Сама богиня!», «Фантастика, горячая детка!» - восхитились подписчики.