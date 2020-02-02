Наталья Могилевская открыла для себя новый вид спорта



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Наталья Могилевская рассказала, как борется с зимней депрессией

а новогодние праздники украинцы обычно набирают лишних килограмм. Наталья Могилевская утверждает, что она тоже лишилась своей идеальной формы за этот период. Ведь позволила себе меньше танцевать и не так активно занималась спортом.«Бокс - это просто способ отвлечься от тяжелого труда. Быстрое и интересное отвлечение », - говорит артистка.

Когда Наталья бьет грушу представляет вещи, которые ее бесят. Например, пробки на дорогах.

Также, Наталья поделилась интересным методом преодоления зимней депрессии.

«Я решила этот вопрос кардинально и покрасила стены в офисе ярко-желтой и красной красками. Эти цвета дают такой огонь, что мне солнечно всегда, даже жарковато», - рассказывает Могилевская в программе «Светская жизнь».