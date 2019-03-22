Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все, кто исполняет ключевые роли, получают по $500 тысяч за серию, а доходы остальных актеров меньше

Журналисты собрали всю информацию о доходах актеров, играющих в «Игре престолов». Кроме того, были подсчитаны еще суммы, которые хранятся на банковских счетах любимых артистов. Оказалось, что больше всего за съемки в киносаге получают те, кто снимается в главных ролях - Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Лена Хиди, Питер Динклэйдж и Николай Костер-Вальдау.

Кит Харингтон получает за съемку в одном эпизоде $500 тысяч , а на его счету уже около $12 миллионов. За работы в первых эпизодах Кит получал относительно небольшой гонорар, это было до 2014 года, потом он договорился о своей зарплате за эпизод в 300 000 долларов, а в последних сезонах он поднял «оклад» до $500 тысяч долларов за эпизод.

Столько же получает и Лена Хиди, но ее собственный капитал меньше - около $9 миллионов. А вот Питер Динклаге, получая сначала по 300, а потом по $500 тысяч за эпизод, сумел скопить больше - $16 миллионов. Это связано, скорее всего, с дополнительными доходами за съемки в других фильмах. Такую же сумму сумел собрать на своем счету и Николай Костер-Вальдау. А вот Эмилия Кларк заработала $13 миллионов, с учетом дохода в сериале и рекламных проектах.

Неожиданно небольшим оказался доход Мэйси Уильямс, которая получает примерно по $150 тысяч за эпизод, а сумма ее сбережений составляет 6 млн долларов. Такие же доходы и сбережения, предположительно, имеет и ее «киносестра» Софи Тернер. Однако, как отмечает Cosmopolitan, это примерные данные, поскольку информации о доходах девушек меньше всего.