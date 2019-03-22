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    Шоу-биз

    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод

    • Розсилка
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод

    Все, кто исполняет ключевые роли, получают по $500 тысяч за серию, а доходы остальных актеров меньше

    Журналисты собрали всю информацию о доходах актеров, играющих в «Игре престолов». Кроме того, были подсчитаны еще суммы, которые хранятся на банковских счетах любимых артистов. Оказалось, что больше всего за съемки в киносаге получают те, кто снимается в главных ролях - Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Лена Хиди, Питер Динклэйдж и Николай Костер-Вальдау.

    Кит Харингтон получает за съемку в одном эпизоде $500 тысяч , а на его счету уже около $12 миллионов. За работы в первых эпизодах Кит получал относительно небольшой гонорар, это было до 2014 года, потом он договорился о своей зарплате за эпизод в 300 000 долларов, а в последних сезонах он поднял «оклад» до $500 тысяч долларов за эпизод.

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    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод
    Названы гонорары актеров «Игры престолов» за эпизод

    Столько же получает и Лена Хиди, но ее собственный капитал меньше - около $9 миллионов. А вот Питер Динклаге, получая сначала по 300, а потом по $500 тысяч за эпизод, сумел скопить больше - $16 миллионов. Это связано, скорее всего, с дополнительными доходами за съемки в других фильмах. Такую же сумму сумел собрать на своем счету и Николай Костер-Вальдау. А вот Эмилия Кларк заработала $13 миллионов, с учетом дохода в сериале и рекламных проектах.

    Неожиданно небольшим оказался доход Мэйси Уильямс, которая получает примерно по $150 тысяч за эпизод, а сумма ее сбережений составляет 6 млн долларов. Такие же доходы и сбережения, предположительно, имеет и ее «киносестра» Софи Тернер. Однако, как отмечает Cosmopolitan, это примерные данные, поскольку информации о доходах девушек меньше всего.

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