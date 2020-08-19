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    Шоу-биз

    Не по-дружески: Анна Тринчер удивила поклонников поцелуем с подружкой (видео)

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    Актриса и певица Анна Тринчер - Не по-дружески: Анна Тринчер удивила поклонников поцелуем с подружкой (видео)
    Актриса и певица Анна Тринчер
    instagram.com/annatrincher_official/

    Артистка поделилась неоднозначным видео

    Украинская певица и актриса Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников интересным контентом в фотоблоге.

    На странице в Instagram 19-летняя звезда сериала «Школа» поделилась видео, на котором демонстрирует нежный поцелуй со своей подругой и коллегой Ириной Кудашовой. В коротком видео Анна нюхает свою футболку, затем дает понюхать подруге, после чего они очень нежно целуются.

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    Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

    Что бы это значило, Тринчер не объяснила, а поклонники признались, что были озадачены таким нежным отношением подруг друг к другу:

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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