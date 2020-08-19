Не по-дружески: Анна Тринчер удивила поклонников поцелуем с подружкой (видео)



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Актриса и певица Анна Тринчер instagram.com/annatrincher_official/

Артистка поделилась неоднозначным видео

Украинская певица и актриса Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников интересным контентом в фотоблоге.

На странице в Instagram 19-летняя звезда сериала «Школа» поделилась видео, на котором демонстрирует нежный поцелуй со своей подругой и коллегой Ириной Кудашовой. В коротком видео Анна нюхает свою футболку, затем дает понюхать подруге, после чего они очень нежно целуются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official) 13 Авг 2020 в 12:59 PDT

Что бы это значило, Тринчер не объяснила, а поклонники признались, что были озадачены таким нежным отношением подруг друг к другу:

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