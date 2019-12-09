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    Шоу-биз

    Не узнать: Каменских кардинально сменила имидж

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    <p>Певица в новом образе появилась на съемках украинского шоу &laquo;Х-Фактор&raquo;</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Не узнать: Каменских кардинально сменила имидж

    Певица в новом образе появилась на съемках украинского шоу «Х-Фактор»

    instagram.com/kamenskux/

    Потап одним из первых отреагировал на новые фото артистки

    Настя Каменских решила сменить имидж впервые за долгое время. Певица всегда ходила с длинными шоколадными волосами. Она позволяла себе только их выпрямлять, так как от природы у нее кудряшки. А накануне звезда всех удивила. На съемках украинского шоу «Х-Фактор» она предстала в новом образе. Настя перекрасила волосы в неожиданный цвет. Она предстала с алыми локонами, в тон которому подобрала кожаное платье по фигуре.

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    Не узнать: Каменских кардинально сменила имидж
    Не узнать: Каменских кардинально сменила имидж
    instagram.com/kamenskux/

    Потап одним из первых отреагировал на новые фото артистки. Он оставил множество эмоджи в виде сердечек, намекая, что преображение ему понравилось. Некоторые поклонники и вовсе едва узнали Каменских с новым цветом волос. «Вам очень идет», «Просто шикарна», «Тебе идет такой цвет, ты тут прям очаровашка», «Ого, круто», «Какая красотка», «Не узнала», «Ты сногсшибательна», — прокомментировали пост подписчики.

     

    Х-фактор Настя Каменских Потап
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