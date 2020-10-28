«Нереальная»: беременная Эмили Ратаковски полностью разделась перед зеркалом (фото)



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29-летняя супермодель Эмили Ратаковски устроила смелую фотосессию instagram.com/emrata/

Звезда снялась у себя дома практически без одежды

29-летняя супермодель Эмили Ратаковски перестала скрывать свою беременность. Звезда эффектно сообщила о своем интересном положении, появившись на электронной обложке американского Vogue. Несмотря на новый статус, будущая мама не стала отказывать себе в любимом занятии – съемок в стиле ню.

Инстадива опубликовала дерзкие фотографии. В качестве локации для съемки она выбрала комнату в своей квартире. Эмили полностью разделась, оставив лишь белые носки на ногах. Модель распустила копну каштановых волос. Ратаковски отдала предпочтение естественности, оставив лицо без макияжа.

«20 недель. Знакомство с моим новым телом», — трогательно подписала фото Ратаковски. Поклонники оставили для нее множество теплых слов. Некоторые не обошлись и без добрых шуток.

«Так женственно», «Мне нравится беременность Эмили. Она выглядит, как я после завтрака», «Твой животик выглядит прекрасно для такого срока», «Ну всё, пацаны. Не успели», «Я сегодня с утра расстраивалась, что теперь у Эмили не будет “голых” фото. А нет. Эмили не расстроила меня!», «Впечатляюще!», «Усынови меня, Эмили», «Нереальная», — высказались фолловеры.

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