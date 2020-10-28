«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом (фото)



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53-летний миллионер Джанлука Вакки и его 25-летняя невеста Шэрон Фонсека стали родителями instagram.com/gianlucavacchi/

Влюбленные показали совместное фото с новым членом семьи

Сегодня избранница «танцующего миллионера» родила дочь. О радостном событии Джанлука и Шэрон рассказали миру, поделившись первой фотографией с новорожденной девочкой. На кадре можно увидеть крохотные пальцы ребенка.

Шэрон была запечатлена лежащей на кровати после родов. Над ней склонился Джанлука. Новоиспеченные родители с нежностью смотрели друг на друга и улыбались. «Наша дочь здесь. Не передать словами этот опыт и эмоции, которые мы испытываем. Мы благодарны и счастливы. Добро пожаловать в этот мир, Блю Иерусалим Вакки. Мы уже любим тебя больше жизни», — обратились к малышке родители.

instagram.com/gianlucavacchi/

Фанаты итальянца и его избранницы поздравляют их с прибавлением. «Привет, принцесса, мы тебя так ждали», «Какое имя замечательное», «Малышка, у тебя такие крутые родители», «Поздравляем вас обоих», «Здоровья маме и крошке», — пожелали фолловеры.

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