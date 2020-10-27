Ким Кардашьян в бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет (фото)



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Инстадива Ким Кардашьян похвасталась фигурой после 40-летнего юбилея instagram.com/kimkardashian/

Американская звезда реалити-шоу устроила пикантную фотосессию на тропическом острове

Инстадива Ким Кардашьян отметила день рождения 21 октября. Модель арендовала тропический остров, чтобы насладиться отдыхом и общением с близкими людьми. Ким доказала, что находится в прекрасной форме. Многодетная мама устроила съемку в откровенном пляжном образе.

Кардашьян облачилась в откровенное бикини телесного цвета. Она сочетала его с фиолетовой банданой и солнцезащитными очками.

Инстадива не упустила возможности похвастаться упругими ягодицами. Кардашьян встала в профиль и немного прогнулась в пояснице. Звезда посмотрела в сторону камеры и улыбнулась. «Мне 40 лет», — кокетливо отметила теледива, намекая, что ее фигура по‑прежнему в отличной форме.

Поклонники Ким осыпали ее комплиментами. «Ты все еще огонь!», «С годами вообще не меняешься», «Хотела бы я выглядеть так же шикарно в 40 лет», «Ты просто секс-бомба», «Потрясающая», — высказались девушки

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