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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет (фото)

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    <p>Инстадива Ким Кардашьян похвасталась фигурой после 40-летнего юбилея</p> <div></div> - Ким Кардашьян в бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет (фото)

    Инстадива Ким Кардашьян похвасталась фигурой после 40-летнего юбилея

    instagram.com/kimkardashian/

    Американская звезда реалити-шоу устроила пикантную фотосессию на тропическом острове

    Инстадива Ким Кардашьян отметила день рождения 21 октября. Модель арендовала тропический остров, чтобы насладиться отдыхом и общением с близкими людьми. Ким доказала, что находится в прекрасной форме. Многодетная мама устроила съемку в откровенном пляжном образе.

    Кардашьян облачилась в откровенное бикини телесного цвета. Она сочетала его с фиолетовой банданой и солнцезащитными очками.

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    Ким Кардашьян в бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет (фото)
    Ким Кардашьян в бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет (фото)
    Ким Кардашьян в бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Инстадива не упустила возможности похвастаться упругими ягодицами. Кардашьян встала в профиль и немного прогнулась в пояснице. Звезда посмотрела в сторону камеры и улыбнулась. «Мне 40 лет», — кокетливо отметила теледива, намекая, что ее фигура по‑прежнему в отличной форме.

    Поклонники Ким осыпали ее комплиментами. «Ты все еще огонь!», «С годами вообще не меняешься», «Хотела бы я выглядеть так же шикарно в 40 лет», «Ты просто секс-бомба», «Потрясающая», — высказались девушки

    И, кстати, в браке тоже ничего не поменяется. Можете убедиться, прочитав данный материал.Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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