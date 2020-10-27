Новая подружка Брэда Питта обнажила грудь в постели (фото)



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27-летняя немецкая модель Николь Потуральски сделала очень пикантное фото instagram.com/nico.potur/

Звезда едва не показала больше дозволенного

Молодая возлюбленная Брэда Питта, 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, нескромно напомнила о достоинствах своей внешности. Звезда глянца облачилась в костюм цвета слоновой кости: укороченный пиджак и мини-юбки. Она позировала на белоснежной кровати, встав на колени.

Николь развернулась к камере так, что в разрезе декольте была отчетливо видна ее обнаженная грудь. Модель обрезала лицо, сделав голый бюст центральной деталью кадра. В подписи к фото Потуральски поставила три эмоджи в виде облака.

Фолловеры были поражены откровенностью девушки голливудской звезды. Некоторые вспомнили, что Брэду нравятся интимные шалости. В браке с Анджелиной Джоли он привык к острым ощущениям.

«Горячо!», «Вау, стильно и чувственно», «Сексуально!», «Брэд любит такие игры!», «Красиво», «Игривая девчонка!», «Невероятно красивое фото, хотя с лицом было бы лучше», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.