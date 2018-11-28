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    Шоу-биз

    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями

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    Джорджина Родригес - Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Джорджина Родригес

    О помолвке известного футболиста стало известно месяц назад

    24-летняя Джорджина Родригес в своем Instagram опубликовала два новогодних снимка, главными героями которых стали дети Роналду: восьмилетний Криштиану-младший, полуторагодовалые Евы и Матео и годовалая Алана Мартина, которую ему родила Джорджина.

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    «Нам очень понравилось покупать украшения для нашего дома в Турине. Какое это милое, семейное, теплое время. Любовь и нежность. Криштиану, нет большего удовольствия, чем это», — подписала снимок сексуальная избранница футболиста.

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    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями
    Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями

    Напомним, Джорджина впервые встретила прославленного футболиста и знаменитого сердцееда летом 2016 года в магазине одежды, где она работала продавцом, а он пополнял гардероб люксовыми вещами. История золушки, как водится, закончилась хэппи-эндом: спустя два года Криштиану сделал предложение Джорджине, уже подарившей ему дочь Алану Мартину.

     

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