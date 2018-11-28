Невеста Роналду Джорджина Родригес поделилась новогодними семейными фотографиями



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Джорджина Родригес

О помолвке известного футболиста стало известно месяц назад

24-летняя Джорджина Родригес в своем Instagram опубликовала два новогодних снимка, главными героями которых стали дети Роналду: восьмилетний Криштиану-младший, полуторагодовалые Евы и Матео и годовалая Алана Мартина, которую ему родила Джорджина.

«Нам очень понравилось покупать украшения для нашего дома в Турине. Какое это милое, семейное, теплое время. Любовь и нежность. Криштиану, нет большего удовольствия, чем это», — подписала снимок сексуальная избранница футболиста.

Напомним, Джорджина впервые встретила прославленного футболиста и знаменитого сердцееда летом 2016 года в магазине одежды, где она работала продавцом, а он пополнял гардероб люксовыми вещами. История золушки, как водится, закончилась хэппи-эндом: спустя два года Криштиану сделал предложение Джорджине, уже подарившей ему дочь Алану Мартину.