Ники Минаж в образе мрачной королевы снялась в клипе на трек Hard White



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Ники Минаж

Рэп-исполнительница Ники Минаж поделилась новым музыкальным видео

Трек Hard White вошел в ее альбом Queen, релиз которого состоялся в прошлом году. Над клипом работал режиссер Майк Хо, который ранее снимал клипы для Карди Би, Дженнифер Лопес и других.

Действие разворачивается в какой-то пещере, где много тумана, неона и происходят странные ритуалы. Всем заправляет мрачная королева Ники Минаж.

Напомним, что сегодня состоялось еще несколько премьер: Джамала выпустила сингл Solo, следом за ней - группа Kazka опубликовала трек для Нацотбора-2019 и группа «Агонь» презентовала клип на песню «Найди меня».

Джерело: Buro 24/7