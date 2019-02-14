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    Шоу-биз

    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту

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    Ким Кардашьян&nbsp; - Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Ким Кардашьян 

    Звезда реалити-шоу рассказала, как сохраняет гладкой кожу лица.

    Ким Кардашян по праву считается одной из самых привлекательных американских селебрити. Звезда реалити-шоу кажется поклонникам идеальной от кончиков пальцев ног до кончиков волос и, несомненно, у нее есть все необходимое, чтобы в любом возрасте сохранять цветущий вид, отмечает Cosmopolitan.

    Один из бьюти-методов Ким многим может показаться странным. Недавно, когда кто-то из фанатов попросил Кардашян раскрыть секрет ее гладкой кожи, она коротко ответила: «Не улыбаться». Действительно, на многочисленных снимках, которые знаменитость публикует в Instagram, у нее ни разу не появляется широкая улыбка, она лишь приподнимает уголки губ.

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    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту
    Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту

    Впрочем, ранее супруга Канье Уэста называла и другие причины вечно пасмурного выражения ее лица. По словам Кардашян, ей не хотелось улыбаться папарацци, которые караулили ее, чтобы подороже продать отснятые кадры. Также на нее сильно повлияли негативные комментарии в соцсетях.

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    Кардашьян
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