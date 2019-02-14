Новый бьюти-тренд: Ким Кардашьян перестала улыбаться, чтобы не потерять красоту



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Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу рассказала, как сохраняет гладкой кожу лица.

Ким Кардашян по праву считается одной из самых привлекательных американских селебрити. Звезда реалити-шоу кажется поклонникам идеальной от кончиков пальцев ног до кончиков волос и, несомненно, у нее есть все необходимое, чтобы в любом возрасте сохранять цветущий вид, отмечает Cosmopolitan.

Один из бьюти-методов Ким многим может показаться странным. Недавно, когда кто-то из фанатов попросил Кардашян раскрыть секрет ее гладкой кожи, она коротко ответила: «Не улыбаться». Действительно, на многочисленных снимках, которые знаменитость публикует в Instagram, у нее ни разу не появляется широкая улыбка, она лишь приподнимает уголки губ.

Впрочем, ранее супруга Канье Уэста называла и другие причины вечно пасмурного выражения ее лица. По словам Кардашян, ей не хотелось улыбаться папарацци, которые караулили ее, чтобы подороже продать отснятые кадры. Также на нее сильно повлияли негативные комментарии в соцсетях.



