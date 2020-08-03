«Нравилась себе, но ситуация этого не стоит». Победительница «Холостяка» рассказала о борьбе с анорексией



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Модель Даша Квиткова instagram.com/kvittkova/

Девушка ошеломила откровенным признанием об экстремальном похудении

Победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Даша Квиткова рассказала, как в 15 лет в погоне за идеальным телом целый месяц почти ничего не ела.

«В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать — это остановить слёзы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов - врагом своего тела. Через месяц, благодаря знакомой, которая просто уговорила меня попробовать съесть чуть-чуть каши, я узнала, что мой организм перестал принимать пищу. Тут же я столкнулась с множеством проблем с организмом и со слезами моей мамы, когда мне поставили диагноз анорексия. Да, я похудела на 11 килограмм. Да, я нравилась себе в зеркале, но вся ситуация этого не стоит», - рассказала девушка.

Дальше стало еще хуже и этот жуткий период длился четыре года - страдала и сама Даша и ее семья.

«Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Сидя на работе, каждый раз когда я ела — мой лучший друг была уборная комната, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась.

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