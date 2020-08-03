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    Жизнь

    Галкин и Пугачева разводятся? Комик прокомментировал проблемы в браке

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    Российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева - Галкин и Пугачева разводятся? Комик прокомментировал проблемы в браке
    Российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева

    В последнее время в российской прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина

    Российский телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с женой, певицей Аллой Пугачевой. Он в резкой форме высказался по этому поводу в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

    Артист отказался ответить на вопрос корреспондента о проблемах в браке. «Делать мне нечего», — заявил шоумен.

    Ранее концертный директор певицы Елена Чупракова сообщила, что информации о разводе звездной пары верить не стоит. «Ничего такого не было и нет», — сказала она.

    В последнее время в российской прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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    знаменитости шоу-бизнес семья телеведущий Максим Галкин Алла Пугачева
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