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    Самая сексуальная миллиардерша попала на обложку Vogue в слишком откровенном платье

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    Самая сексуальная миллиардерша попала на обложку Vogue в слишком откровенном платье
    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда позировала в облегающем латексном платье

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенной съемке для китайской версии модного журнала Vogue и попала на его обложку. Снимки появились в Instagram-аккаунте издания.

    На размещенном снимке знаменитость позирует сидя на стуле в облегающем латексном платье красного цвета. Наряд бренда Saint Laurent оформлен глубоким декольте и высоким разрезом, который демонстрирует длинные черные ботфорты из того же материала. Из аксессуаров на Дженнер — золотая цепь.

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    Самая сексуальная миллиардерша попала на обложку Vogue в слишком откровенном платье
    Самая сексуальная миллиардерша попала на обложку Vogue в слишком откровенном платье
    instagram.com/kyliejenner/

    Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel. Стилистом стала Джилл Джейкобс (Jill Jacobs), а визажистом — друг миллиардерши Ариель Техада (Ariel Tejada).

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