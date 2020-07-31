Недовольная кошка стала звездой в Instagram благодаря своему убийственному взгляду



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Комментаторы оказались влюблены в Мяу-Мяу

Сердитая кошка Grumpy cat в свое время стала настоящей интернет-сенсацией. Конечно, ее никто и никогда не сможет заменить (в прошлом году она умерла), однако героиня этого материала точно заслуживает быть в топ-5 самых недовольных и угрюмых котов.

Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

Предлагаем вам полюбоваться на эту очаровательно-сердитую да к тому же пушистую кошку в нашем материале.

Комментаторы оказались влюблены в Мяу-Мяу:

«Я сначала подумала, что это плюшевая игрушка. Она невероятная», «Напоминает бандита, такая смешная», «Ахахах, она очень похожа на героя мемов, только гораздо пушистее», «Она не выглядит угрюмой. Больше похоже на то, что ее кто-то выбесил», - пишут поклонники в комментариях.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.