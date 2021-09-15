Обозвал мочалкой. Цибульская призналась, кого из коллег заблокировала в Instagram
Обида была недолгой
Известная украинская певица Оля Цибульская призналась, что когда-то заблокировала своего коллегу Виталия Козловского в Инстаграме. Об этом звезда рассказала в программе «Звездный путь».
Артистка рассказала, что инцидент произошел, когда она была ведущей Черноморских игр. Тогда Виталий унизил коллегу, сказав, что она надела платье, в котором выглядит мочалкой.
После этого Оля решила заблокировать Козловского в инстаграме. Но обида была недолгой. На следующий день мужчина понял свой поступок, позвонил Цибульской и извинился перед ней.
«Это продолжалось буквально 2 дня. Он «прозрел», позвонил и извинился», – вспомнила певица.
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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.
Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.