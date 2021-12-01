В «1+1» не хватает денег на Юрия Горбунова

Шоумен рассказал, почему не выйдет на паркет «Танцев со звездами»

Популярный украинский шоумен и ведущий шоу «Танцы со звездами» Юрий Горбунов в интервью Миле Еремеевой рассказал, почему не выйдет на паркет в качестве участника. Запись их разговора размещена 30 ноября на YouTube-канале шоу.

«Я разговаривала с [главным хореографом шоу] Аленой Шоптенко, спрашивала, кого бы она хотела видеть в следующем сезоне. И она сказала, что Горбунов достаточно пластичный, танцевальный...» – обратилась к ведущему Еремеева.

«Таких денег у "1+1" нет», – заявил Горбунов.

Ранее Горбунов собрал всех своих мальчиков на одном фото.

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме опубликовал фото с супругой Катей Осадчей и сыновьями Иваном и Даниилом.

«Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре! Но это фото – наше любимое! С Днем сыновей! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами!» – написал он

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