«Огонь огненный»: жена Монатика засветила соблазнительные ножки (фото)



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Жена певца Монатика Ирина instagram.com/irinamonatik/

Ирина продемонстрировала роскошный лук

Жена популярного украинского мультиартиста Монатика Ирина ошеломила пользователей роскошным образом.

Так, на странице в Instagram избранница певца опубликовала снимок, на котором эффектно позирует в черном платье, сидя в кресле. Ирина соблазнительно похвасталась ножками.

Как отметила Монатик в заметке, съемка стала для нее неожиданностью.

«Продуктивный день может завершиться и настолько неожиданно...» - написала Ирина.

instagram.com/irinamonatik/

Со своей стороны, подписчики любимой звезды не удержались и засыпали ее комплиментами. Так, фолловеры отметили, что Ирина очень сексуальная.

«Это очень горячо», «Святые моллюски!», «Ира! Огонь огненный»,

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