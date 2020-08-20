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    Жизнь

    То, от чего без ума: Служба внешней разведки Украины сняла клип на музыку Монатика

    • Розсилка
    То, от чего без ума: Служба внешней разведки Украины сняла клип на музыку Монатика

    Певец бесплатно предоставил свой трек

    На YouTube-канале внешней разведки Украины появился клип, в котором показывается деятельность службы. По сюжету, оперативник добывает нужную информацию, убегает от мужчин кавказской внешности, а также рассказывает историю своего рода: его прапрадед служил в отделе разведке, созданном при Украинской народной республике, а дед был разведчиком в УПА.

    Режиссером и продюсером видео стал Евгений Соболев, B1S3 Crew

    «Это ролик про ребят, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины. Это ролик для ребят, которые должны понять, что они достойны и тоже могут быть среди лучших. Это ролик для вас. Я очень хочу чтоб вы понимали: среди нас живут герои. Герои, о подвигах которых, наверное, узнают только ваши внуки. Мне очень жаль, что в нашей стране так мало подобного контента. И дело не в деньгах. Дело в нашем менталитете...Надеюсь, скоро это поменяется», - написал режиссер у себя в Фейсбуке.

    Также Евгений поблагодарил певца Монатика – его музыка из песни «То, от чего без ума» звучит в видео.

    «monatik_official спасибо, что без колебаний и без копейки денег дал свой трек. Ты бегал по островам и ловил связь, чтоб решить со мной этот вопрос в момент своего драгоценного отпуска. Ты настоящий друг и я очень это ценю», - отметил режиссер.

    музыка Служба внешней разведки
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