То, от чего без ума: Служба внешней разведки Украины сняла клип на музыку Монатика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певец бесплатно предоставил свой трек

На YouTube-канале внешней разведки Украины появился клип, в котором показывается деятельность службы. По сюжету, оперативник добывает нужную информацию, убегает от мужчин кавказской внешности, а также рассказывает историю своего рода: его прапрадед служил в отделе разведке, созданном при Украинской народной республике, а дед был разведчиком в УПА.

Режиссером и продюсером видео стал Евгений Соболев, B1S3 Crew

«Это ролик про ребят, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины. Это ролик для ребят, которые должны понять, что они достойны и тоже могут быть среди лучших. Это ролик для вас. Я очень хочу чтоб вы понимали: среди нас живут герои. Герои, о подвигах которых, наверное, узнают только ваши внуки. Мне очень жаль, что в нашей стране так мало подобного контента. И дело не в деньгах. Дело в нашем менталитете...Надеюсь, скоро это поменяется», - написал режиссер у себя в Фейсбуке.

Также Евгений поблагодарил певца Монатика – его музыка из песни «То, от чего без ума» звучит в видео.

«monatik_official спасибо, что без колебаний и без копейки денег дал свой трек. Ты бегал по островам и ловил связь, чтоб решить со мной этот вопрос в момент своего драгоценного отпуска. Ты настоящий друг и я очень это ценю», - отметил режиссер.