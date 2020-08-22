Молодежный симфонический оркестр и Dzidzio записал гимн Украины (видео)



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Dzidzio: Для меня большая честь выполнять Гимн Украины

Впервые перед широкой публикой Dzidzio исполнил Гимн Украины на стадионе «Металлист» в Харькове

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) представил Государственный Гимн Украины в собственном исполнении с Молодежным симфоническим оркестром.

«Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! В это исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинский во всем мире на победу! Слава Украине!», - заявил артист.

Впервые перед широкой публикой Dzidzio исполнил Гимн Украины на стадионе «Металлист» в Харькове перед футбольным матчем «Украина-Литва» в октябре 2019 года, чем поразил зрителей на стадионе и взорвал социальные сети одобрительными отзывами. Впоследствии Михаила был избран послом Сборной Украины футболу.

Это вдохновило артиста записать Государственный Гимн Украины. Несколько месяцев назад Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством дирижера Оксаны Линев начал работать над этим проектом.

Работа продолжалась в киевском Доме звукозаписи Украинского радио, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов.

В процессе работы над гимном также было записано и Духовный Гимн Украины «Боже великий, единый, нам Украину храни», который был презентован в апреле накануне Пасхи.