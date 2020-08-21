Макс Барских выпустил фит с армянским рэпером



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Новый сингл уже доступен на всех цифровых площадках мира

2020 год запомнится поклонникам Макса Барских, как один из самых продуктивно-экспериментальных периодов в карьере музыканта за последнее время. Певец продолжает выпускать хит за хитом, исследуя глубины музыкальных стилей, и выходит за рамки фирменного звучания 80-х и 90-х, закрепившего за его именем с 2014 года.

Спустя всего две недели после громкого электронного релиза Silence, который нашел своего слушателя от Франции до Канады, Барских коллаборируется с музыкантом Джаро и презентует совместный фит под названием Lonely.

«Эта песня родилась легко, но с самого начала стало понятно, что ей необходим второй характер. Своим куплетом Джаро добавил музыкальному материалу особый вайб, вязкость и выход за грани привычного для меня ритма. Lonely – наш завершающий аккорд уходящему лету, который идеально подойдет для ваших теплых воспоминаний», - комментирует Барских.

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