«Океан Эльзы» выпустил новую песню в фирменном музыкальном «наряде»

Музыкальное видео снял украинский режиссер Андрей Кириллов

Группа «Океан Эльзы» представила песню «Тримай» — второй сингл десятого полноформатного альбома. Лидер команды Святослав Вакарчук написал трек еще в феврале этого года, до начала карантинов и ограничений. И довольно быстро, буквально за две - три репетиции музыканты сделали ее демо. Потом начался студийная запись, участие в котором приняли все музыканты группы. Здесь пришлось уже поработать дольше. К работе пригласили даже оркестр «Виртуозы Киева».

«В нашем новом альбоме будет достаточно экспериментов со звучанием, а вот именно сегодняшняя премьера, песня «Тримай» — это, если хотите, классический ОЭ, какой он есть и как мы себе его представляем. Мы сознательно делали «Тримай» такой. Фактически - это крик души, одетый в лучший музыкальный «океановский» наряд», - прокомментировал Вакарчук.

Музыкальное видео снял украинский режиссер Андрей Кириллов. По его словам, впервые услышав песню, он четко увидел историю того, что в трудный момент жизни рядом должен оказаться и человек, на которого ты можешь положиться. Именно та, которая может протянуть руку тебе, а ты - ей.

«Для меня в песне есть небольшой парадокс, суть которого очертил бы так: пока ты меня держишь - я могу летать! Это и стало нашей основной идеей, отражение которой я увидел в истории о двух людях, которые когда-то прекратили отношения, а через много лет поняли, что должны снова быть вместе и вернуться в место, где когда-то они и разошлись», - рассказал Андрей Кириллов.