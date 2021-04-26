Ольга Сумская раскрыла секретный рецепт пышной паски без дрожжей

Артистка отметила, что тесто очень легкое в приготовлении

Уже скоро в Украине будут праздновать Пасху 2021. Накануне великого праздника - держите рецепт паски без дрожжей, которая порадует вас вкусом и великолепием.

Как приготовить такие паски рассказала актриса Ольга Сумская на своей Facebook- странице.

Рецепт вкусной пасхи по рецепту Сумской

Взбиваем 5 яиц с сахаром (200 г) до пены 3-4 мин. миксером. Добавляем теплое молоко (180 г), мягкое сливочное масло (230 г). Продолжаем взбивать на низких оборотах (масло немного сбежится, но не обращаем внимания, так должно быть).

Дальше муку (440 г) смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя (12 г) и добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером.

К тесту добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем.

Перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины (металлические надо смазать маслом) и выпекаем 40-45 мин. при температуре 180 градусов.

Украшаем глазурью и сухофруктами на вкус.

«Просто замечательный рецепт, я в восторге! Тесто очень легкое в приготовлении. Тем более, что я всегда немного боялась дрожжевого теста - у нас в семье с ним больше хлопочет Виталий Борисюк! И молодец! Я не конкурирую... Поэтому, друзья, до основных, классических пасок из творога вы можете добавить и эти очень вкусные, сладкие, пушистые пасочки! Напоминают кекс, но пышный и праздничный!»- комментирует Сумская.

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