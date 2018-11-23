Open Kids представят в столице грандиозное шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участницы популярного коллектива Open Kids рассказали в прямом эфире программы «Утро с Интером» рассказали о предстоящем сольном концерте, о конкуренции в коллективе и об уроках магии

Участницы популярной тинейджерской группы Open Kids Анна Музафарова, Ангелина Романовская и Юлия Гамалий в студии программы «Утро с Интером» рассказали о предстоящем сольном концерте, о конкуренции в коллективе и об уроках магии.

Анна Музафарова, Ангелина Романовская и Юлия Гамалий - солистки популярной группы от которой без ума все украинские тинейджеры.

Этим девушкам сейчас от 15 до 18 лет, а они уже несколько лет собирают на своих концертах тысячи поклонников по всей Украине и даже за границей. Их клипы бьют рекорды по просмотрам в Youtube.. И наравне со взрослыми звездами их номинируют на престижные музыкальные премии.

В эфире программы «Утро с Интером» девушки признались, что сцена их настолько сблизила, что они стали не просто подругами, а почти сестрами. Также участницы Open Kids отметили, что в их коллективе нет ни конкуренции, ни ссор.

«В отношениях у нас все хорошо, – говорит Анна Музафарова. – Если бы мы ссорились, не было бы сплоченного коллектива, и это сказывалось бы на нашей работе».

Также юные звезды признались, что совмещать творческую деятельность и учебу непросто. Во время концертных туров приходится пропускать занятия. Но сейчас девушки в Киеве и стараются каждый день ходить на учебу. Группа Open Kids готовится к большому сольному концерту, который пройдет в столице в эту субботу в Stereo Plaza.

«Это будет не просто танцевально-вокальное шоу, это будет Magic show, – рассказала Анна Музафарова. – Будем с девчонками фокусы показывать. Это что-то новое для нас. Должно получиться очень круто. Также это будет немного мотивационное шоу. Хочется, чтобы зрители после нашего концерта вышли заряженными, вдохновленными и хотели творить».

Стоит отметить, что группа Open Kids является постоянным участником благотворительного аукциона «Интер – детям». Во время эфира девушки презентовали необычный лот - бокс с сюрпризами от Open Kids, который может выкупить любой жедающий на сайте deti.inter.ua.