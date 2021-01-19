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    Шоу-биз

    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели

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    Модель Гарри Брант - От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    Модель Гарри Брант

    Парню было 24 года

    Сын американской супермодели Стефани Сеймур и владельца журнала Interview Питера Бранта Гарри Брант скончался от передозировки лекарственными препаратами. Об этом сообщает портал Page Six.

    Тело Бранта обнаружили в понедельник, 18 января. Ему было 24 года.

    Отмечается, что мужчина много лет боролся с наркозависимостью. По словам родителей погибшего, он скончался за несколько дней до отправления в реабилитационный центр. Они добавляют, что по возвращении из клиники Брант планировал сосредоточиться на работе в издании Interview, которым владеет его отец.

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    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели
    От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели

    Гарри Брант — младший сын модели Стефани Сеймур и бизнесмена Питера Бранта. Молодой человек работал манекенщиком, сотрудничал с такими мировыми брендами, как Balmain и Dior, а также снимался для итальянской версии журнала Vogue. Кроме того, он выпустил линейку унисекс-косметики для бренда Mac совместно со старшим братом Питером.

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    Теги: знаменитости дети звезд наркотики новости шоу-бизнес умер
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