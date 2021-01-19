От передозировки наркотиками умер сын знаменитой супермодели

Парню было 24 года

Сын американской супермодели Стефани Сеймур и владельца журнала Interview Питера Бранта Гарри Брант скончался от передозировки лекарственными препаратами. Об этом сообщает портал Page Six.

Тело Бранта обнаружили в понедельник, 18 января. Ему было 24 года.

Отмечается, что мужчина много лет боролся с наркозависимостью. По словам родителей погибшего, он скончался за несколько дней до отправления в реабилитационный центр. Они добавляют, что по возвращении из клиники Брант планировал сосредоточиться на работе в издании Interview, которым владеет его отец.

Гарри Брант — младший сын модели Стефани Сеймур и бизнесмена Питера Бранта. Молодой человек работал манекенщиком, сотрудничал с такими мировыми брендами, как Balmain и Dior, а также снимался для итальянской версии журнала Vogue. Кроме того, он выпустил линейку унисекс-косметики для бренда Mac совместно со старшим братом Питером.

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