Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца

Артист поразмышлял о пороках и счастье

В XIX веке в английских салонах для интеллектуалов появилась новая забава: заполнение анкеты под названием «Альбом для записи мыслей и чувств». Молодые люди отвечали на вопросы о своих вкусах и взглядах на жизнь, а затем сравнивали и читали ответы друг друга — мерялись остроумием. Самыми оригинальными оказались ответы французского писателя Марселя Пруста — с тех пор вопросы и получили название «опросник Пруста».

Главный редактор L'Officiel Hommes Украина Алексей Нилов, пока музыкант был временно доступен на Ниле, смог задать ему те самые вопросы Марселя Пруста: о вечном, прошлом и будущем.

«Мне комфортно быть собой. Особенно когда ты осознаешь жизнь», «Самое большое несчастье — жить прошлым, остановиться в зоне комфорта», «Стараюсь всегда быть честным, какой бы горькой ни была правда», «Счастливым меня делает красота природы», - рассказал певец в интервью.

Характер ответов Макса Барских так же сдержан, точен и емок, как и его образы. Певец позирует в вещах от Raf Simons, Jil Sander, Lemaire, сочетая в себе строгую лаконичность формы и авангардное содержание. Отвечая искренне, он все-таки выдерживает необходимую грань и дистанцию.

Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

«У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.