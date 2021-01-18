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    Шоу-биз

    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца

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    <p>Музыкант стал главным героем digital-обложки зимнего номера</p> <div></div> - Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца

    Музыкант стал главным героем digital-обложки зимнего номера

    Артист поразмышлял о пороках и счастье

    В XIX веке в английских салонах для интеллектуалов появилась новая забава: заполнение анкеты под названием «Альбом для записи мыслей и чувств». Молодые люди отвечали на вопросы о своих вкусах и взглядах на жизнь, а затем сравнивали и читали ответы друг друга — мерялись остроумием. Самыми оригинальными оказались ответы французского писателя Марселя Пруста — с тех пор вопросы и получили название «опросник Пруста».

    Главный редактор L'Officiel Hommes Украина Алексей Нилов, пока музыкант был временно доступен на Ниле, смог задать ему те самые вопросы Марселя Пруста: о вечном, прошлом и будущем.

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    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца
    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца
    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца
    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца
    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца
    Макс Барских снялся в стильной фотосессии для украинского глянца

    «Мне комфортно быть собой. Особенно когда ты осознаешь жизнь», «Самое большое несчастье — жить прошлым, остановиться в зоне комфорта», «Стараюсь всегда быть честным, какой бы горькой ни была правда», «Счастливым меня делает красота природы», - рассказал певец в интервью.

    Характер ответов Макса Барских так же сдержан, точен и емок, как и его образы. Певец позирует в вещах от Raf Simons, Jil Sander, Lemaire, сочетая в себе строгую лаконичность формы и авангардное содержание. Отвечая искренне, он все-таки выдерживает необходимую грань и дистанцию.

    Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

    Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

    «У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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