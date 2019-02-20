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    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике

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    Ева Лонгория - «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике
    Ева Лонгория

    Кинозвезда много времени уделяет спорту

    43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня 2018 года, и сейчас активно приходит в форму после родов. Звезда пока не окончательно вернулась к добеременному весу, однако уже предельно довольна результатами своего похудения. Актриса гордо выходит в свет в облегающих нарядах, а на днях даже продемонстрировала фигуру в купальнике.

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    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике
    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике
    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике
    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике
    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике
    «Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике

    Ева опубликовала видео в сториз, снятое во время ее отдыха с 50-летним супругом Хосе Бастоном и многочисленными друзьями в Мексике. На ролике Лонгория, одетая в слитный купальник цвета хаки от бренда Melissa Odasbash, весело празднует свою победу в шуточном соревновании с приятелями.

    «Я одержала победу в турнире по лучшим нарядам!» - подписала видео звезда «Отчаянных домохозяек».

    Интернет-пользователи похвалили Еву Лонгорию за смелость и признали, что она отлично выглядит после рождения сына Сантьяго.

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    актриса Кардашьян
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