«Отчаянная домохозяка» Ева Лонгория показала фото с отдыха в Мексике



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Ева Лонгория

Кинозвезда много времени уделяет спорту

43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня 2018 года, и сейчас активно приходит в форму после родов. Звезда пока не окончательно вернулась к добеременному весу, однако уже предельно довольна результатами своего похудения. Актриса гордо выходит в свет в облегающих нарядах, а на днях даже продемонстрировала фигуру в купальнике.

Ева опубликовала видео в сториз, снятое во время ее отдыха с 50-летним супругом Хосе Бастоном и многочисленными друзьями в Мексике. На ролике Лонгория, одетая в слитный купальник цвета хаки от бренда Melissa Odasbash, весело празднует свою победу в шуточном соревновании с приятелями.

«Я одержала победу в турнире по лучшим нарядам!» - подписала видео звезда «Отчаянных домохозяек».

Интернет-пользователи похвалили Еву Лонгорию за смелость и признали, что она отлично выглядит после рождения сына Сантьяго.

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