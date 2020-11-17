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    Шоу-биз

    Эксперты назвали главный фильм года

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    <p>Кадр: фильм &laquo;Плохие парни навсегда&raquo;</p> <div></div> - Эксперты назвали главный фильм года

    Кадр: фильм «Плохие парни навсегда»

    Награду «Лучший сериал» получил проект «Анатомия страсти».

    Объявлены лауреаты американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает канал E!

    Главным фильмом года назван боевик «Плохие парни навсегда», в котором сыграл Уилл Смит. Он одержал победу в категории «Лучший актер». Лучшей актрисой признали Тиффани Хэддиш, которая исполнила главную роль в ленте «Гламурные боссы».

    Картина «Будка поцелуев-2» стала лучшей комедией года, а «Мулан» — лучшим экшн-фильмом. Среди драматических фильмов победил «Гамильтон», в то время как мультфильм «Вперед» отметили как лучшее кино для семейного просмотра.

    Награду «Лучший сериал» получил проект «Анатомия страсти». В номинации, посвященной драматическим шоу, выиграл «Ривердэйл», а среди комедийных сериалов зрители выбрали «Я никогда не…». «Вайнона Эрп» был признан лучшим драматическим сериалом. Коул Спроус получил награду как лучший сериальный актер, в то время как лучшей сериальной актрисой посчитали Эллен Помпео.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: кино актер шоу-бизнес
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