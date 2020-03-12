Павел Зибров высказался об измене жены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певец признался, как застал бывшую жену с любовником, и кто помог ему пережить измену

С первой женой Татьяной Зибров познакомился во время учебы в Киевской консерватории. На курс младше пианистка сразу запала в сердце Павла. И через год он сделал ей предложение. Однако при загадочных обстоятельствах всего через два года их семья распалась. О причине развода певец молчал почти 40 лет. И наконец решился раскрыть эту тайну:

«Я был в армии в это время, проходил срочную службу после консерватории. Моя жена Татьяна влюбилась в своего студента. Она была преподавателем в студии при капелле бандуристов. Я просто почувствовал прохладу. Вижу, что не получается у нас. Совместно мы не можем ни на кухне, ни в постели, нигде не можем. Месяц, второй, третий. Я хотел примириться, поговорить. Но разговор не складывался. Она сказала – я тебя разлюбила», – ошарашил Павел Зибров.

К тому времени у супругов уже был двухлетний сын Сергей. Павел пытался спасти брак, хотя бы ради ребенка. Однако Татьяна была неумолима.

«Я говорил: «Я изменюсь, стану лучшим, каким ты хочешь». У нас уже родился мальчик, сын. «Ну это ничего не меняет в наших отношениях, я с тобой жить не хочу и не буду», – вспомнил артист непростой разговор с первой женой и поразил признанием, как впоследствии застал ее с любовником. – Я случайно проходил возле ее работы и увидел, как она выходит с этим парнем с работы. И они взялись за ручки, обнялись, поцеловались. Я спрятался за дерево и смотрел на эту трагикомедию. Боже, и тогда меня 220, как говорится, проняло. Я понял, что она меня разлюбила, потому что она любит другого. Это ее выбор. Взрослый выбор. Все, я пришел в этот вечер домой, собрал 2 своих чемодана, вызвал такси и переехал в комнату, которую снимал».

После развода Зибров еще долго не мог прийти в себя. Мужчине даже пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

«Была трагедия, где-то месяцев 8. Я тогда и к психологам ходил, потому что у меня с нервной системой было такое расстройство. Начал много курить, на стакан садиться и понимал, что себя теряю, – откровенно рассказал артист в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях» и добавил, что тогда не потерять себя окончательно ему помог бывший тесть. – Тесть боронил, как говорится, и все. Был за меня, переживал очень».

Когда Павел разошелся с Татьяной, их сыну было всего 2 года. Певец говорит, что сначала бывшая жена даже просила, чтобы он позволил воспитывать их сына в новой семье.

«Было сначала такое, мол у них новая семья, Татьяна говорила: «Отойди в стороночку, мы будем воспитывать сына», даже просила, чтобы я позволил взять фамилию нового мужа. Но я не дал разрешение – он родился Зибровым и будет Зибровым. Сейчас мы с сыном общаемся на день рождения, на какие-то праздники, он иногда приезжает на дачу на шашлыки».



