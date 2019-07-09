Песни Melovin прозвучат в новом украинском сериале



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Melovin

Пока многие лежат на пляже в купальниках, Новый канал и совместно с компанией Film.ua вовсю трудятся над новым сериалом «Новенька»

Главной фишкой молодежной мелодрамы с элементами детектива станет музыка. Ее здесь действительно много – герои создали свою группу. А вот петь главный персонаж Роман будет голосом популярного певца, участника «Евровидения» Melovin. Артист уже успел побывать на съемочной площадке, познакомиться с командой и, собственно, исполнителем главной мужской роли, актером Егором Козловым.

«Работа идет полным ходом, – рассказал певец. – У команды – над сериалом, а у меня – над музыкальной составляющей: запись песни, доработка аранжировки с саундпродюсером. Все треки, которые будут звучать в сериале, – это украинские версии англоязычных песен из моего второго альбома «Octopus», релиз которого запланирован на октябрь месяц. Работа в «Новенькій» – интереснейший опыт, поэтому с радостью снова буду его приобретать. Снова – потому что однажды, более восьми лет назад, уже участвовал в съемках сериала. Тогда я был помощником администратора съемочной площадки».

Melovin признался, что «отдать» голос ради искусства ему было совершенно не жалко.

«Особенно не жалко после знакомства с героем, которому я вручаю свой голос! – рассказал исполнитель. – Это талантливый парень, который, в принципе, в моем голосе и не нуждается, у него и так все хорошо».

Действие сериала разворачивается в элитной школе, куда попадает Вера, девушка из обычной семьи. У нее есть тайное задание от полиции, которое она, в связи с личными обстоятельствами, вынуждена выполнять. Вера оказывается в эпицентре запутанной детективной истории и школьных конфликтов. И, конечно, ее ждет настоящая первая любовь. Премьеру сериала «Новенька» зрители увидят уже этой осенью.