Группа Bahroma возвращается на сцену в новом составе и с новым звучанием



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Бахарев

Украинская альтернативная рок-группа порадовала меломанов хорошими новостями

Группа Bahroma планирует выступить почти на всех музыкальных фестивалях, которые пройдут в июле и августе. Но меломанов ждет сюрприз - вместе с фронтменом Романом Бахаревым выступят известные музыканты из других групп.

«С прежним составом мы работали вместе очень долго, на протяжении почти 6 лет. Я благодарен судьбе за то, что познакомился с ребятами и за всю проделанную работу. За это время родилось три альбома: «ИПИ», «+-=» и «Дом». Но у всего есть свое начало и конец, – комментирует Роман Бахарев. – Наши дороги с музыкантами разошлись. Настало время двигаться дальше. Bahroma будет жить, просто в другом составе и с новым материалом».

В период фестивального лета к Bahroma присоединятся участники известных украинских групп, среди которых: представители лейбла Masterskaya – Стас Королев (Yuko), Игорь Бирюченко (Yeyo), а также Андрей Кобылянский. В таком составе группа отыграет четыре фестиваля и сольный концерт в Одессе.

«У нас получилась необыкновенная музыкальная коллаборация. Все ребята – амбициозные, настоящие профессионалы, с которыми очень круто работать. У каждого свой характер и видение моей музыки. Могу точно сказать, что совсем скоро вы услышите Bahroma в новом звучании. Оно будет отличаться от того, к которому привык наш слушатель. Уже не терпится поделиться результатом! Для группы это лето станет летом интересных экспериментов», – рассказывает Роман Бахарев.

Послушать обновленную Bahroma можно будет уже в это воскресенье, 14 июля, на главном музыкальном фестивале страны Atlas Weekend в Киеве.