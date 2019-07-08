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    Шоу-биз

    Лед и пламя: Группа «Агонь» выступит на музыкальном фестивале с Ириной Горбачевой

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    &laquo;Агонь&raquo; и Ирина Горбачева - Лед и пламя: Группа «Агонь» выступит на музыкальном фестивале с Ириной Горбачевой
    «Агонь» и Ирина Горбачева

    Музыкантов можно будет послушать на главной сцене первого фестивального дня, посвященного украинской музыке

    Популярная украинская группа «Агонь» преставила свой график выступлений на музыкальном фестивале Atlas Weekend-2019

    9 июля на главной сцене музыканты отыграют сет из супер хитов и представят новый трек «Тебе 20», а 11 июля станут приглашенными гостями YouTube Music Stage, где пройдет public talk с артистами. В звездном общении компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе «Агонь» «Тебе 20». Эксклюзивная предпремьера нового видео также состоится в рамках фестиваля.

    Ранее о своем летнем графике выступлений сообщила группа Bahroma.

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    Украинская музыка
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