Лед и пламя: Группа «Агонь» выступит на музыкальном фестивале с Ириной Горбачевой



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«Агонь» и Ирина Горбачева

Музыкантов можно будет послушать на главной сцене первого фестивального дня, посвященного украинской музыке

Популярная украинская группа «Агонь» преставила свой график выступлений на музыкальном фестивале Atlas Weekend-2019

9 июля на главной сцене музыканты отыграют сет из супер хитов и представят новый трек «Тебе 20», а 11 июля станут приглашенными гостями YouTube Music Stage, где пройдет public talk с артистами. В звездном общении компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе «Агонь» «Тебе 20». Эксклюзивная предпремьера нового видео также состоится в рамках фестиваля.

Ранее о своем летнем графике выступлений сообщила группа Bahroma.

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