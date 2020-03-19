Певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт для своих подписчиков



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Британский певец Робби Уильямс

Артист целый час пел и отвечал на вопросы в Instagram

Пока эпидемия коронавируса не прекратилась, многие популярные исполнители приняли непростое решение об отмене концертов и гастрольных туров.

Однако, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими поклонниками, звезды все чаще проводят импровизированные выступления с помощью социальных сетей. Певец Робби Уильямс провел часовое выступление в своем официальном аккаунте в Instagram, а также назвал концерт «коронакараоке».

Исполнитель не только пел, но и общался со своими фанатами, давал полезные советы и отвечал на интересные вопросы. Все это довольно похвально, ведь многие жители планеты в данный момент находятся на карантине и пытаются всеми силами не сойти с ума от скуки, находясь под условным домашним арестом.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.