  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви

    • Розсилка
    Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви
    Топалов опубликовал фото с любимыми людьми

    Произносить романтические речи Топалов точно не мастер

    Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, поделился с поклонниками семейным снимком, который сопроводил признанием в любви.

    На фотографии, опубликованной в Instagram, звездные супруги позируют с маленьким сыном Мишей, которого родители называют на американский манер Майклом. Фото получилось ярким, трепетным, излучающим теплоту и счастье. А вот признание в чувствах - немного странным.

    «За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь. Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка», - подписал снимок певец.

    911ce0f0517a49625a4a9e6205c30122_01
    instagram.com/vladtopalovofficial

    Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.

    А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го в Италии. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.

    знаменитости фотография российский певец телеведущая Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ