Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Топалов опубликовал фото с любимыми людьми

Произносить романтические речи Топалов точно не мастер

Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, поделился с поклонниками семейным снимком, который сопроводил признанием в любви.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звездные супруги позируют с маленьким сыном Мишей, которого родители называют на американский манер Майклом. Фото получилось ярким, трепетным, излучающим теплоту и счастье. А вот признание в чувствах - немного странным.

«За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь. Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка», - подписал снимок певец.

instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.

А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го в Италии. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.