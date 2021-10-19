Пила только воду. 62-летняя сестра Софии Ротару раскрыла секрет идеальной фигуры

Звезда могла не есть две недели, пить только воду

Певица Аурика Ротару рассказала о секретах молодости и идеальной фигуре. В этом году народная артистка Украины сменила имидж и выпустила новые песни. Певица призналась, что решила поработать отдельно от звездной сестры Софии Ротару.

Об этом Аурика рассказала в программе «Викриття. Післямова» на телеканале LIVE.

Ведущая Анна Свиридова просила у певицы, кроется ли ее секрет красоты в питании и спорте или же в генетике. Артистка ответила, что все дело в генетике.

«Я благодарна папе и маме за то, что они так наградили нас. У нас все в семье выглядят замечательно», – отметила она.

Аурика Ротару призналась, что не придерживается диет. Она любит обычную домашнюю еду. Когда она встречается с сестрой, то они спокойно могут съесть жареную картошку. Кроме того, сестры очень любят есть яйца.

«Я раньше практиковала голодание. Могла не есть две недели, пила только воду. Всем готовила вкусности, но сама держалась ради внешности», – призналась звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».