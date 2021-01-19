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    Шоу-биз

    Поддал и на мороз: полностью обнаженный Олег Скрипка сиганул в прорубь (видео)

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    Певец Олег Скрипка - Поддал и на мороз: полностью обнаженный Олег Скрипка сиганул в прорубь (видео)
    Певец Олег Скрипка

    «Баня — лучший источник бодрости и энергии»

    19-го января, как раз на большой праздник Крещения, украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» выпустила клип на трек «Лазня».

    По словам Олега Скрипки, баня — это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни. Баня прогревает и очищает тело и душу, всегда способствует искренней беседе, укрепляет организм.

    «Баня — лучший источник бодрости и энергии», — прокомментировал фронтмен группы.

    В клипе «Лазня» украинские рокеры показали настоящий мастер-класс празднования Крещения и оторвались по полной: парились, пели, танцевали, а в завершение еще и голышом прыгнули в прорубь. В клипе можно увидеть друзей музыкантов — Ивана Леньо  и Романа Бахарева.

    Теги: знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
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