Поддал и на мороз: полностью обнаженный Олег Скрипка сиганул в прорубь (видео)

«Баня — лучший источник бодрости и энергии»

19-го января, как раз на большой праздник Крещения, украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» выпустила клип на трек «Лазня».

По словам Олега Скрипки, баня — это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни. Баня прогревает и очищает тело и душу, всегда способствует искренней беседе, укрепляет организм.

«Баня — лучший источник бодрости и энергии», — прокомментировал фронтмен группы.

В клипе «Лазня» украинские рокеры показали настоящий мастер-класс празднования Крещения и оторвались по полной: парились, пели, танцевали, а в завершение еще и голышом прыгнули в прорубь. В клипе можно увидеть друзей музыкантов — Ивана Леньо и Романа Бахарева.