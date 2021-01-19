У голливудской звезды нашли секретный аккаунт в Instagram о наркотиках и насилии

Актер также поделился видео с девушкой в нижнем белье

У голливудского актера Арми Хаммера нашли секретный Instagram-аккаунт c постами о наркотиках и мемами о бондаже. Об этом сообщает Page SIx.

Предполагается, что 34-летний артист вел закрытую страницу под ником el_destructo_86, на которую было подписано 12 пользователей. В аккаунте он рассказывал о том, что ему нужно сдать тест на наркотики, чтобы увидеться с бывшей женой Элизабет Чемберс и двумя детьми.

«Результат отрицательный, сучки. Мое тело — точно настроенная машина для обработки токсичных веществ. Если честно, в моей моче были ТГК и бензодиазепины, но у кого их нет», — написал Хаммер под фотографией. В другом посте актер отметил, что развод — это весело, но запрещенные вещества веселее.

Актер также поделился видео с девушкой в нижнем белье, которая стоит на четвереньках и ждет Хаммера на кровати. Он заявил, что собирается заняться сексом с победительницей конкурса «Мисс Каймановы острова».

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах

.