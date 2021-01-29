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    Шоу-биз

    Известный певец отказался от поддержки протестов в Беларуси, чтобы скостить срок

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    Певец Тима Белорусских - Известный певец отказался от поддержки протестов в Беларуси, чтобы скостить срок
    Певец Тима Белорусских

    Поп-звезда отказался от своей гражданской позиции ради смягчения наказания в обмен на условный срок

    Певец Тима Белорусских отказался от поддержки белорусских протестов ради смягчения наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

    Утверждается, что артист, задержанный в начале января с двумя килограммами гашиша, быстро дал признательные признания. Он пообещал, что прекратит высказываться в поддержку митингующих в обмен на условный срок и снижение размера изъятого до 0,4 грамма. Исполнитель ожидал, что информация о возбужденном в отношении него деле останется в тайне.

    О том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, стало известно ранее в пятницу, 29 января. Сообщалось, что вещество нашли у певца дома. При этом в Следственном комитете Белоруссии по Минску заявили, что артиста задержали в игровом клубе 6 января. Там пояснили, что при себе у него было 0,4 грамма гашиша. Сам артист отрицает эту информацию.

    Летом он рассказал в Instagram, что гордится происходящими в Белоруссии протестами. Он признался, что псевдоним Белорусских взял ради того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о его родине.

    Ранее «Скотч» сообщал, что снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке.

    При этом работодатели девушки не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере. Она предположила, что это могла быть ее фотосессия для журнала Playboy или мужского календаря, где она позировала топлес.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес протесты
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