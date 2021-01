Загинула шотландська співачка-трансгендер, що номінувалася на Grammy

34-річна виконавиця Sophie загинула в Афінах внаслідок нещасного випадку

Шотландська попспівачка і музичний продюсер Sophie померла у віці 34 років в столиці Греції. Як повідомляє ВВС, альбом співачки, продюсерки, діджейки і транс-активістки Sophie було номіновано на премію Grammy, вона співпрацювала з такими виконавцями, як Мадонна і Charli XCX.

«Софі була піонером нового звуку, однією з найвпливовіших музиканток останнього десятиліття», – йдеться в заяві її лейбла Transgressive.

У заяві її представників йдеться, що співачка померла в своєму будинку в Афінах близько четвертої години ранку у суботу в результаті нещасного випадку. Вона спробувала піднятися нагору будинку, щоб насолодитися видом повного Місяця, і оступилася.

Sophie, або Софі Ксеон, народилася хлопчиком в 1986 році в Глазго. Її дебютний сингл Nothing More to Say вийшов у 2013 році.

Софі вдалося створити характерне, впізнаване звучання, поєднавши елементи поп-музики з трансом і іншими танцювальними жанрами і звуками вейв-форм.

Популярність прийшла до Софі з виходом альбому співачки Charli XCX, для якого Ксеон спродюсувала кілька треків. У тому ж році вона попрацювала над синглом Мадонни Bitch, I'm Madonna і зробила ще кілька пісень з Charli XCX.

Дебютний альбом Софі Oil of Every Pearl's Un-Insides вийшов у 2018 році. Він порушував теми ідентичності, відкриття себе заново і нонконформізму і був схвально прийнятий критиками. Альбом номінували на престижну премію Grammy у категорії «Найкращий танцювальний / електронний альбом року».

«Це вихід за рамки поп-музики у сферу переслідування трансцендентального. Софі робить абстрактну і складну електронну музику, яка влучає у саме серце – це рідкісне досягнення», – писав журнал NME, який поставив альбому чотири бали з п'яти.

Як трансгендер Софі користувалася своєю популярністю у боротьбі за права спільноти.

«Щоб заслужити цю нагороду, мені потрібно було не тільки змінити звучання сучасної музики, а й частково зруйнувати глибоко вкорінені порочні патріархальні ідеї», – заявила Софі, приймаючи нагороду Асоціації незалежних музикантів у 2018 році.

Як повідомлялося раніше, Національна академія мистецтва і науки звукозапису США через епідемічну ситуацію перенесла 63-ю щорічну церемонію вручення міста Grammy на 14 березня. Первісно церемонія вручення премії мала відбутися 31 січня.