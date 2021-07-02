Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)

Вирджил Абло предлагает наряжать детей ярко и стильно

Американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, который с 2018 года является художественным руководителем мужской одежды бренда Louis Vuitton, продолжает развивать собственную марку Off-White, расширяя свою целевую аудиторию. Совсем недавно он представил детскую коллекцию, на которую вдохновился культурой хиппи.

Дизайнер предложил наряжать детей в одежду расцветки хаки, а также сделала реверанс в сторону ранних 90-ых: узнаваемые бомберы, спортивные штаны, кроссовки, незаменимый джинс, худи, гольфы, кроссовки. Уже скоро все эти вещи поступят в продажу, хотя ожидать, что они будут доступны для широких масс, не стоит.

Первую коллекцию одежды от Off-White Вирджил Абло выпустил в 2013-м. В конце прошлого года этот бренд стал самым популярным брендом в мире по версии авторитетного в сфере одежды агрегатора Lyst, всего за 12 месяцев взлетев на позиции лидера с 35-й строчки и опередив даже таких титанов как Gucci, Balenciaga, Nike и Prada.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.