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    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)

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    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)

    Вирджил Абло предлагает наряжать детей ярко и стильно

    Американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, который с 2018 года является художественным руководителем мужской одежды бренда Louis Vuitton, продолжает развивать собственную марку Off-White, расширяя свою целевую аудиторию. Совсем недавно он представил детскую коллекцию, на которую вдохновился культурой хиппи.

    Дизайнер предложил наряжать детей в одежду расцветки хаки, а также сделала реверанс в сторону ранних 90-ых: узнаваемые бомберы, спортивные штаны, кроссовки, незаменимый джинс, худи, гольфы, кроссовки. Уже скоро все эти вещи поступят в продажу, хотя ожидать, что они будут доступны для широких масс, не стоит.

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    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)
    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)

    Первую коллекцию одежды от Off-White Вирджил Абло выпустил в 2013-м. В конце прошлого года этот бренд стал самым популярным брендом в мире по версии авторитетного в сфере одежды агрегатора Lyst, всего за 12 месяцев взлетев на позиции лидера с 35-й строчки и опередив даже таких титанов как Gucci, Balenciaga, Nike и Prada.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: мода и красота дети как быть модным
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    Подрабатывает на стороне. Дизайнер Louis Vuitton выпустил детскую коллекцию от собственного бренда (фото)