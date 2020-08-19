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    Шоу-биз

    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в бикини эротично приняла душ (фото)

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию</p> <div></div> - Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в бикини эротично приняла душ (фото)

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда похвасталась роскошными формами в купальнике

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер проводит лето в райском месте. Для пляжного отдыха Кайли выбрала острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Дженнер показала, как наслаждается купанием и солнечными ваннами на курорте.

    Молодая мама сфотографировалась в цветущем саду. Кайли предстала без макияжа в нежно-розовом бикини. Из украшений инстадива добавила крупные серьги и массивный браслет. Дженнер закрыла глаза и эротично позировала под душем. Звезда выбрала чувственные ракурсы, продемонстрировав волнующие изгибы тела.

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    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в бикини эротично приняла душ (фото)
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в бикини эротично приняла душ (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники восхитились горячими кадрами Кайли. «Девушка мечты», «Огненная малышка», «Провоцируешь своего экс-бойфренда Трэвиса?», «Как же похорошела!», «Какая попка!», «Завораживающая», «Тебе очень идет это бикини», «Секси-кошечка», «Это тело сводит с ума», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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