Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в бикини эротично приняла душ (фото)



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23-летняя инстадива Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию instagram.com/kyliejenner/

Звезда похвасталась роскошными формами в купальнике

23-летняя инстадива Кайли Дженнер проводит лето в райском месте. Для пляжного отдыха Кайли выбрала острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Дженнер показала, как наслаждается купанием и солнечными ваннами на курорте.

Молодая мама сфотографировалась в цветущем саду. Кайли предстала без макияжа в нежно-розовом бикини. Из украшений инстадива добавила крупные серьги и массивный браслет. Дженнер закрыла глаза и эротично позировала под душем. Звезда выбрала чувственные ракурсы, продемонстрировав волнующие изгибы тела.

Поклонники восхитились горячими кадрами Кайли. «Девушка мечты», «Огненная малышка», «Провоцируешь своего экс-бойфренда Трэвиса?», «Как же похорошела!», «Какая попка!», «Завораживающая», «Тебе очень идет это бикини», «Секси-кошечка», «Это тело сводит с ума», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.