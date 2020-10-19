Похудевшая Селена Гомес в бикини очаровала фанатов сексуальными формами



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28-летняя американская певица Селена Гомес обрадовала публику instagram.com/selenagomez/

Звезда продемонстрировала изумительную внешность на ярком фото

28-летняя американская певица Селена Гомес постоянно происходят то взлеты, то падения из-за нестабильной психики. Звезда рассказала, что находилась в жуткой депрессии во время самоизоляции. Выйти из неё Селене помогли родные и близкие.

«Я впала в непродолжительную депрессию. Первое время я не могла с этим справиться... Но сегодня я чувствую себя гораздо лучше», — заверила Гомес.

Поклонники пришли в восторг от романтичного кадра. Многие отметили, что руки и талия певицы стали заметно тоньше. «Лапочка такая!», «Ну какая же Селена красивая», «Наша девочка стала совсем миниатюрной! Красоточка!», «Эта улыбка греет мне сердце», «Селена — принцесса русалочка», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.