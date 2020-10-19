«Страдаем и любим»: Ани Лорак выпустила новую песню (видео)



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Певица Ани Лорак

Певица крайне редко говорит о личной жизни, однако нарушила табу и поделилась откровениями в новой авторской песне

Проживающая в стране-агрессоре украинская певица Ани Лорак представила осеннюю песню. Баллада «Страдаем и любим» очень близка певице — она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно.

«Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства, это моя личная история. «Страдаем и любим» — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое».

Меломаны давно ждали лирическую новинку в исполнении Ани Лорак, ведь чарующий голос Дивы с его уникальными красками и переливами как нельзя более точно способен передать глубину чувств и погрузить в особенную атмосферу.

Авторы слов — Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал «Твоей любимой», «Сон» и «Обещаю», а также является соавтором суперхита «Сопрано».

«Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моем репертуаре. И мы приступили к работе над текстом», — вспоминает певица.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

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