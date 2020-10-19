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    Шоу-биз

    «Страдаем и любим»: Ани Лорак выпустила новую песню (видео)

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    Певица Ани Лорак - «Страдаем и любим»: Ани Лорак выпустила новую песню (видео)
    Певица Ани Лорак

    Певица крайне редко говорит о личной жизни, однако нарушила табу и поделилась откровениями в новой авторской песне

    Проживающая в стране-агрессоре украинская певица Ани Лорак представила осеннюю песню. Баллада «Страдаем и любим» очень близка певице — она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно.

    «Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства, это моя личная история. «Страдаем и любим» — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое».

    Меломаны давно ждали лирическую новинку в исполнении Ани Лорак, ведь чарующий голос Дивы с его уникальными красками и переливами как нельзя более точно способен передать глубину чувств и погрузить в особенную атмосферу.

    Авторы слов — Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал «Твоей любимой», «Сон» и «Обещаю», а также является соавтором суперхита «Сопрано».

    «Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моем репертуаре. И мы приступили к работе над текстом», — вспоминает певица.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    Ани Лорак певица
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