47-летняя Хайди Клум в белье устроила горячие танцы (видео)
Супермодель Хайди Клум разделась до белья
Жена гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца даже через год после свадьбы продолжает делиться с публикой пикантными кадрами. Супермодель может с легкостью оголиться, загорая топлес. При этом ее 31-летний муж будет лежать рядом и не ревновать ее. А на дружеской вечеринке Хади появлялась в откровенном бикини.
На этот раз Хайди устроила провокационные танцы. Телеведущая разделась дома. Многодетная мама распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда подиумов и глянца надела топ и короткие шортики с голографическими надписями. Комплект нижнего белья модели прислала Рианна, которая недавно презентовала новую коллекцию своего бренда Savage X Fenty.
Хайди соблазнительно двигалась, демонстрируя белье. Модель плавно поднимала руки, трогала волосы и тело. Клум не переставала двигать бедрами и расставляла длинные стройные ноги. Блондинка бросала томные взгляды в камеру, кокетливо опускала глаза и игриво улыбалась. «Спасибо, Рианна за мой подарок», — обратилась к подруге супермодель.
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