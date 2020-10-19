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    Шоу-биз

    47-летняя Хайди Клум в белье устроила горячие танцы (видео)

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    Немецкая супермодель похвасталась точеной фигурой - 47-летняя Хайди Клум в белье устроила горячие танцы (видео)
    Немецкая супермодель похвасталась точеной фигурой

    Супермодель Хайди Клум разделась до белья

    Жена гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца даже через год после свадьбы продолжает делиться с публикой пикантными кадрами. Супермодель может с легкостью оголиться, загорая топлес. При этом ее 31-летний муж будет лежать рядом и не ревновать ее. А на дружеской вечеринке Хади появлялась в откровенном бикини.

    На этот раз Хайди устроила провокационные танцы. Телеведущая разделась дома. Многодетная мама распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда подиумов и глянца надела топ и короткие шортики с голографическими надписями. Комплект нижнего белья модели прислала Рианна, которая недавно презентовала новую коллекцию своего бренда Savage X Fenty.

    Хайди соблазнительно двигалась, демонстрируя белье. Модель плавно поднимала руки, трогала волосы и тело. Клум не переставала двигать бедрами и расставляла длинные стройные ноги. Блондинка бросала томные взгляды в камеру, кокетливо опускала глаза и игриво улыбалась. «Спасибо, Рианна за мой подарок», — обратилась к подруге супермодель.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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