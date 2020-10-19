47-летняя Хайди Клум в белье устроила горячие танцы (видео)



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Немецкая супермодель похвасталась точеной фигурой

Супермодель Хайди Клум разделась до белья

Жена гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца даже через год после свадьбы продолжает делиться с публикой пикантными кадрами. Супермодель может с легкостью оголиться, загорая топлес. При этом ее 31-летний муж будет лежать рядом и не ревновать ее. А на дружеской вечеринке Хади появлялась в откровенном бикини.

На этот раз Хайди устроила провокационные танцы. Телеведущая разделась дома. Многодетная мама распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда подиумов и глянца надела топ и короткие шортики с голографическими надписями. Комплект нижнего белья модели прислала Рианна, которая недавно презентовала новую коллекцию своего бренда Savage X Fenty.

Хайди соблазнительно двигалась, демонстрируя белье. Модель плавно поднимала руки, трогала волосы и тело. Клум не переставала двигать бедрами и расставляла длинные стройные ноги. Блондинка бросала томные взгляды в камеру, кокетливо опускала глаза и игриво улыбалась. «Спасибо, Рианна за мой подарок», — обратилась к подруге супермодель.

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