Мэттью Макконахи рассказал, как его отец умер во время секса с мамой



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50-летний Мэттью Макконахи рассказал, как ушел из жизни его отец

Голливудский актер сделал неожиданное признание

Джеймса Макконахи не стало в 1992 году. Спустя 28 лет после трагедии актер все еще не может спокойно говорить о смерти отца. Мэттью был невероятно привязан к нему и до сих пор четко помнит тот момент, когда мама сообщила ему эту печальную новость.

«У меня просто подкосились ноги», — признался Макконахи. Он отказывался поверить в случившееся. «Это был мой отец. Никто и ничто не могло убить его. Кроме мой мамы», — сообщил исполнитель главной роли в фильме »Джентльмены». Он рассказал, что отец часто говорил ему и братьям, что хочет умереть, занимаясь любовью с их мамой.

«Именно так все и случилось. У него произошел сердечный приступ в самый момент кульминации», — признался артист в интервью People. При этом он не стал скрывать, что отношения родителей не были безоблачными, а скорее, напоминали бурю в океане.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.