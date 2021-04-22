В США скончался любимый режиссер Квентина Тарантино

Первой полнометражной картиной Хеллмана стало «Чудовище из Проклятой пещеры» 1959 года

Умер любимый режиссер Квентина Тарантино, легенда американского независимого кино Монте Хеллман. Об этом сообщает Variety.

Кинематографист скончался во вторник, 20 апреля, в Калифорнии. Мужчина ушел из жизни в медицинском центре, куда был доставлен после падения в собственном доме. Ему был 91 год.

Монте Джэй Химмельман (имя при рождении) появился на свет в 1932 году в Нью-Йорке. С раннего детства он увлекался фотографией, кино и театром — свою первую постановку он создал в десять лет. Он изучал театральное искусство в Стэнфорде, где участвовал в производстве радиоспектакля «Война миров» по роману Герберта Уэллса. Затем Хеллман обучался на курсе кинематографии в Лос-Анджелесе.

Первой полнометражной картиной Хеллмана стало «Чудовище из Проклятой пещеры» 1959 года. Среди его наиболее известных работ выделяются такие ленты, как «Огонь на поражение», «Побег в никуда», «Двухполосное шоссе», «Террор» и «Задняя дверь в ад». Он также помог запустить карьеру Квентину Тарантино, спродюсировав его режиссерский дебют «Бешеные псы». Монте Хеллман трижды становился лауреатом Венецианского кинофестиваля.

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