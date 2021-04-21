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    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала, как выглядела 3 года назад (фото)

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    Блогерша Анастасия Покрищук - Украинская блогерша с самыми большими скулами показала, как выглядела 3 года назад (фото)
    Блогерша Анастасия Покрищук
    instagram.com/_just__queen_/

    Некоторые пользователи отметили, что Анастасия стала ярче и заметнее

    На украинскую блогершу Анастасию Покрищук сложно не обратить внимания. Девушка сделала аномально большие скулы и с помощью неординарной внешности активно привлекает аудиторию. Но не все поклонники этому рады.

    Эпатажная инста-дива периодически показывает, как выглядела в разные моменты своего прошлого. И на этот раз предложила пользователям сравнить, когда она была привлекательнее: до шокирующей трансформации или после.

    Анастасия поделилась в Инстаграме коллажем, продемонстрировав значительную разницу во внешности, которая наблюдалась ещё не так давно. Слева — на фото 2018 года — блогерша предстала со светлыми волосами, а ее губы и скулы ещё не были гипертрофированных размеров. На снимке справа девушка показала, как выглядит сейчас.

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    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала, как выглядела 3 года назад (фото)
    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала, как выглядела 3 года назад (фото)
    instagram.com/_just__queen_/

    «Кого выбираешь ты? Вот что я имела в виду, когда говорила, что одни губы бы ситуацию не спасли. Первое фото — это, кстати, не так давно — 2018 год», - написала Анастасия Покрищук.

    Некоторые пользователи отметили, что Анастасия стала ярче и заметнее. Но многие попытались донести до блогерши, что на старом снимке она была намного привлекательнее и зря так сильно увеличила скулы. Юзеры заявили, что были бы рады, если бы девушка вернула себе прежнюю внешность.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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